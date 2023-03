Garantia de Mykhailo Mudryk, extremo contratado pelo Chelsea ao Shakhtar Donetsk e que não tem tido vida fácil nos primeiros meses em Inglaterra.

Mykhailo Mudryk foi contratado pelo Chelsea ao Shakhtar Donetsk no mercado de inverno, mediante uma verba de 70 milhões de euros, aos quais podem acrescer 30 milhões por objetivos, mas não tem convencido nos primeiros meses em Inglaterra.

Sem golos marcados e com apenas uma assistência nos sete jogos que disputou até ao momento, o extremo ucraniano, de 22 anos, admitiu esta quinta-feira que tem dificuldades em habituar-se aos blues, mas negou que esteja a sofrer com a pressão, deixando uma palavra de confiança quanto ao futuro.

"Vida difícil? Posso dizer que sim, é muita pressão, mas não é a primeira vez que sinto. Eu gosto desta pressão porque quem diz que sou um falhado um dia vai dizer que sou um vencedor. Só o tempo dirá", garantiu, em declarações à Sky Sports.

Habituado a jogar nos flancos do ataque, Mudryk referiu ainda que também está disponível para jogar como avançado centro, caso o treinador sinta que o jogo está a pedir essa mudança de posição.

"É uma boa posição. É mais fácil quando a bola te chega no chão, é mais pesada quando a recebes no ar. Mas depende do tipo de jogo em que estamos, nalguns se calhar será melhor para mim jogar como 9, noutros será melhor para mim e para a equipa se jogar nos flancos", concluiu.