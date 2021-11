"Quem disser que achava que Messi ia ser um dos melhores do mundo, está a mentir"

Antigo avançado espanhol recorda momentos nos escalões de formação do Barcelona.

Oriol Riera, agora com 35 anos, jogou com Lionel Messi nos escalões de formação do Barcelona. O avançado, em entrevista ao jornal "As", detalhou a relação que mantinha com o astro argentino e revela que, na altura, ninguém imaginaria que o agora jogador do PSG conseguisse tudo o que conquistou.

"Eu conhecia Messi, que tem menos um ano do que eu, do futebol de formação, onde teve muitos problemas por causa da inscrição e depois teve uma lesão grave que o manteve sem jogar durante algum tempo. Quando comecei realmente a lidar com ele foi quando eu estava na Divisão de Honra de juniores e ele era juvenil de primeiro ano e subiu para nos ajudar. De facto, chegámos à meia-final da Taça Juvenil, na qual o Osasuna nos eliminou, e no ano seguinte ganhámos a Taça dos Campeões", começou por recordar o antigo avançado.

"Na altura, o Barça decidiu apostar nele e em mim e subiram-nos [de escalão] para treinar com o Barça B, ele com 16 anos e eu com 17, e a partir desse momento estávamos sempre juntos, partilhávamos um quarto... Tínhamos uma ligação estreita", continuou, antes de admitir que agora não mantém contacto com Messi.

"Quando chegou à equipa principal, seguiu com a sua vida e eu continuei com a minha. É verdade que quando jogámos um contra o outro, falámos antes e depois dos jogos, mas só isso. Além disso, na altura éramos os dois bastante introvertidos, mas se tivéssemos o caráter que temos agora, ter-nos-íamos mantido em contacto", disse, respondendo depois se achava, na altura, que Messi poderia ser um dos melhores jogadores do mundo.

"Quem disser que sim, está a mentir. Eu estava convencido de que ele chegaria à primeira divisão e que seria um jogador importante, mas conseguir tudo o que conquistou, não, de todo. É espantoso. Estou convencido de que daqui a 50 anos se vai falar de Messi como o melhor da história", concluiu Oriol Riera, que terminou a carreira no Fuenlabrada.