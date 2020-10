Quem convenceu Cavani a ir para o United? O uruguaio desvenda

Avançado de 33 anos esteve perto do Benfica, mas acabou por rumar a Manchester.

Foi apenas no último dia de mercado em Inglaterra que o Manchester United anunciou Edinson Cavani como reforço para a frente de ataque.

O uruguaio - que até esteve perto do Benfica -, assinou um contrato de um ano (com outro de opção) com os "red devils" e, em declarações aos canais de comunicação do clube inglês, revelou quem teve papel decisivo na opção tomada.

"Falei muito com Ander [Herrera], assim como com outros companheiros, como o Di María, com quem também estive em Paris. Estava literalmente a chegar ao limite de tempo quando liguei ao Ander para conversar com ele", começou por revelar Cavani.

"Tenho uma grande admiração pelo Ander, pelo tipo de pessoa que é e tinha o pressentimento que as palavras dele me iam ajudar, ao dizer-me como é o United. Portanto, sim, é verdade que, depois de conversar com o Ander, cheguei a um acordo com o clube. Não o conheço há muito tempo, mas criámos uma amizade muito próxima no PSG e ainda agora somos bons amigos", explicou o goleador de 33 anos.

Ander Herrera, recorde-se, representou o Man. United durante cinco temporadas, antes de rumar ao PSG.