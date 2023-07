Queixa de Platini contra Infantino transferida para a justiça suíça

Caso remonta a novembro de 2021

A queixa de Michel Platini contra Gianni Infantino, por tráfico de influências, foi transferida para a justiça suíça, anunciou o antigo internacional francês, esta quarta-feira.

"Esta decisão é repugnante. Sei que a Suíça não vai investigar: a minha primeira denúncia apresentada na Suíça foi encerrada sem um único ato de investigação e por motivos absurdos. Quero saber quem é o responsável por esta conspiração e quero que os que participaram sejam condenados", informou o antigo médio, em comunicado.

Para o advogado de Platini, a decisão de transferir o caso para a justiça suíça é "juridicamente incompreensível e moralmente desconcertante".

Platini pediu, desde o ano passado, ao Ministério Público que interrogasse Gianni Infantino, mas também o ex-diretor de serviços jurídicos da FIFA Marco Villiger, por cumplicidade, além de outras personalidades, como o primeiro promotor do tribunal de Alto Valais, Ricardo Arnold, e o ex-procurador-chefe federal suíço Oliver Thormann.

O antigo internacional francês solicitou, ainda, que o ex-chefe do Ministério Público da Confederação André Marty e o ex-Procurador-Geral suíço Michael Lauber também fossem questionados, sendo este último considerado um personagem-chave na denúncia de Platini, por ter tido um encontro com Infantino nos dias que antecederam a investigação de corrupção no seio da FIFA, que terminou com a condenação de Joseph Blatter e do próprio Platini.

Platini sustentou sempre ter sido vítima de um complô para privá-lo de ascender à presidência da FIFA, para a qual era favorito quando Blatter caiu em desgraça.