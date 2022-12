Queiroz vê Pelé "reinar eternamente com Eusébio, Maradona e Cruyff"

Experiente treinador português deixou umas palavras nas redes sociais em jeito de homenagem ao antigo avançado.

Carlos Queiroz, treinador português que recentemente orientou o Irão no Mundial do Catar, reagiu, com uma mensagem nas redes sociais, ao falecimento de Pelé, antigo craque brasileiro que faleceu esta quinta-feira, aos 82 anos.

"Pelé ocupa agora o seu trono divino, para reinar eternamente com Eusébio, Maradona e Cruyff ao seu lado. Depois desta dinastia de Reis (...), segue o futebol no seu esplendor dando lugar a uma nova dinastia de príncipes. Obrigado 'Rei' Pelé, pioneiro da grandeza deste jogo que amamos. Que possas descansar em paz. E que a tua amada família e o teu enorme Brasil recebam o devido conforto nesta hora tão triste", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Queiroz (@carlosqueiroz_)

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo alinhado pelo clube brasileiro Santos e pelos norte-americanos

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).