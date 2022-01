"Que treinador acabaria em 6.º no Championship e teria trabalho no Chelsea?"

Numa altura em que se prepara para assumir o comando do Everton, Frank Lampard não é propriamente consensual em Inglaterra.

Colocado como o mais forte candidato à sucessão de Benítez no Everton, Frank Lampard não é um treinador unânime dentro do futebol inglês. Há quem ache mesmo que o antigo médio tem sido bafejado pela sorte, como Tony Cascarino.

"É um homem sortudo... foi um jogador incrível, fantástico mesmo. Deram-lhe o trabalho no Derby County, foi recomendado para ir para lá. Mas que treinador acabaria em 6.º no Championship e conseguiria trabalho no Chelsea? Absolutamente nenhum", afirmou o antigo jogador do Chelsea, em declarações à 'TalkSport'.

Apesar do nome de Vítor Pereira ter surgido na equação, Frank Lampard é o treinador mais perto, nesta altura, de assumir o comando técnico do Everton.