"Que o Messi vá jogar para onde se sinta confortável"

Selecionador argentino admite que Messi foi a chave para a conquista do Mundial no Catar.

Após ter sido campeão no Mundial do Catar com a equipa argentina o selecionador, Lionel Scaloni, voltou a Doha para participar no fórum de treinadores organizado pela FIFA.

Em entrevista ao canal Al Kass, Scaloni falou sobre a conquista do Mundial e sobre a equipa, nomeadamente sobre Lionel Messi. Segundo o treinador argentino "ter Messi na equipa foi a receita mágica" para conquistar o título.

"Ganhei um título para ele e não ele para mim, essa é a chave. Qualquer treinador gostaria de ter um jogador como ele. Era necessário criarmos condições para que ele pudesse exibir todo o seu futebol, para que ele se sentisse confortável em campo", salientou Scaloni.

O treinador acrescentou ainda que ao ter Messi, a equipa tem que jogar de uma certa maneira para obter resultados : "estávamos convencidos de que os jogadores ao seu redor percebiam o futebol dele. Foi aí que essa história começou".

Acerca do futuro do atual jogador do PSG, respondeu que o importante é que ele se sinta confortável no clube e o clube com ele.

"Que o Léo Messi vá jogar para onde se sinta confortável, que os seus companheiros e o clube o desejem, que se sinta bem. O país não é importante, mas sim que se sinta confortável naquele clube e o clube com ele. É tudo uma comunhão, ele que decida o melhor", disse ainda o selecionador.

O ex-jogador de 44 anos afirmou, quando questionado sobre um jogador de outra nacionalidade que gostaria de convocar, que gostaria de contar com uma dupla Messi/Neymar.

O técnico ainda respondeu a outra pergunta que divide as opiniões na Argentina. Para Scaloni, Lionel Messi é melhor que Diego Maradona, mas afirmou : "Messi é o melhor, mas posso escolher os dois".