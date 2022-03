"Que mais quer Lewandowski? Que lhe cortem as unhas dos pés?"

Lewandowski, avançado polaco do Bayern

Questiona Mario Basler, antigo avançado internacional alemão.

Já aqui tínhamos dado conta das críticas de Markus Babbel, antigo internacional alemão, à postura de Robert Lewandowski, originadas pelo impasse nas negociações quanto a um eventual novo contrato, mas não são as únicas. Mario Basler, que também representou a seleção germânica e passou pelo clube de Munique, pergunte mesmo se o polaco quer que lhe cortem as unhas.

"Quanto reconhecimento queres? Os responsáveis [do Bayern] falam bem dele constantemente, dão sinais de que querem renovar, e ele já ganha e muito, o maior salário do plantel. O Bayern protege-o todos os dias. O que mais quer que façam, que lhe cortem as unhas dos pés?", questionou Basler, em declarações à "Sky".

Lewandowski, 33 anos, cumpre a oitava temporada em Munique e na atual leva 43 golos em 36 jogos.