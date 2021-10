Quatro suspeitos de participação no assalto à casa de Di María detidos em Paris

Avançado Ángel Di María viu a casa ser assaltada no último dia 14 de março.

Quase seis meses depois de um violento assalto à casa de Di María, avançado do PSG, a polícia francesa prendeu esta terça-feira quatro homens suspeitos de terem participado no caso. De acordo o jornal L'Équipe, os suspeitos têm entre 25 e 30 anos.

A família do avançado argentino Ángel Di María saiu ilesa no assalto em Paris. O atleta do Paris Saint-Germain estava a jogar diante do Nantes e foi substituído ao minuto 64 pelo técnico Mauricio Pochettino para ir ao encontro da família.

À época, de acordo com o jornal Le Parisien, a polícia teria informado que os assaltantes acabaram por levar um cofre com artigos de grande valor. Estima-se que a perda foi de 500 mil euros. A família não terá sofrido nenhuma agressão.