Quatro meses depois, Sergio Ramos estreia-se no PSG: central é titular com o St. Étienne

Sergio Ramos está recuperado de lesão e será titular este domingo.

Acabou, finalmente, a espera. Sergio Ramos, pela primeira vez convocado por Mauricio Pochettino, vai estrear-se este domingo com as cores do PSG, no jogo com o Saint-Étienne.

Quatro meses depois de ter chegado ao emblema parisiense, o central espanhol está recuperado de lesão e estrear-se-á, logo como titular, pois faz parte do onze escolhido pelo treinador argentino para o jogo deste domingo, a contar para a 15ª jornada da Liga francesa e agendado para as 12h00.

Ramos, ex-Real Madrid, jogará assim pela primeira vez ao lado do seu rival de muitos anos, Lionel Messi, antigo jogador do Barcelona.