Quatro hipóteses e um nome que vai agitar o mercado: Sadio Mané

Imprensa internacional indica quatro clubes atentos ao avançado que deverá deixar o Bayern.

Uma temporada ao serviço do Bayern de Munique. Deverá ser esta a duração da passagem do avançado Sadio Mané pelo clube alemão, ganhando cada vez mais contornos, segundo a imprensa internacional, a possibilidade de mudar de ares já na próxima época.

Segundo indica o jornal The Sun, o internacional senegalês tem quatro hipóteses em Inglaterra para prosseguir a carreira, sendo que uma delas é o Liverpool, precisamente o clube que deixou para se aventurar na Bundesliga.

Ainda de acordo com a publicação, Chelsea, Arsenal e Newcastle, todos eles igualmente da Premier League, também não estão descartados.

Com uma temporada de altos e baixos, com a agressão a Sané como principal ponto negativo, Mané disputou, até ao momento, 37 jogos, com 12 golos apontados e seis assistências.