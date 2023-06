Quatro cubanos desertaram após o primeiro jogo na Gold Cup

Fotografia: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quatro jogadores deixaram a concentração e não apanharam o voo em Miami após a derrota com a Guatemala

Cuba perdeu com a Guatemala (1-0) no primeiro jogo na Gold Cup da CONCACAF e no final da partida quatro jogadores escaparam da concentração, em mais um caso de deserção.

Roberney Caballero, Carlos Denilson Morales, Neisser Sandó e Jassael Herrera escaparam e não se apresentaram no aeroporto de Miami para o voo para Houston, onde Cuba defronta Guadalupe na segunda jornada.

Em 2023, cerca de 30 atletas cubanos desertaram aproveitando competições fora do país.

A crise que o país atravessa levou a que em 2022 cerca de 313 mil cubanos tenham chegado de forma irregular aos Estados Unidos.