Quatro campeonatos com regresso confirmado: saiba o que está estabelecido

Depois da suspensão da pandemia, eis quatro casos em que a bola vai voltar a rolar na Europa.

Os campeonatos principais de futebol da Turquia, da Croácia da Bulgária e Israel vão ser retomados no final de maio e início de junho, após a suspensão, por causa da pandemia de covid-19.

No caso da I Liga turca, o regresso do futebol está previsto para 12 de junho e o final da competição para finais de julho, segundo o presidente da Federação turca, Nihat Ozdemir, que apontou ainda a realização da final da Liga dos Campeões em Istambul para o mês de agosto.

Os jogos na Turquia serão disputados à porta fechada e o Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes dos seus conselheiros científicos, já definiu as regras e os procedimentos que os clubes estão obrigados a adotar para que os jogos se possam realizar.

"Terminaremos a I Liga em julho e em agosto acolheremos a final da Liga dos Campeões Europeus. O objetivo é acabar a temporada em 26 de julho, jogando em sete fins de semana, com uma jornada a meio da semana", disse o dirigente.

O Ministro da Saúde turco chegou a afirmar que o seu ministério não interveio na decisão da Federação de reiniciar os jogos da I Liga, sugerindo um desentendimento entre o Governo e o organismo que gere o futebol acerca desta questão.

"A federação tomou a decisão por sua própria iniciativa, logo a responsabilidade recai sobre ela", disse Fahrettin Koca, Ministro da Saúde, à imprensa.

A Turquia, que regista neste momento 3.580 mortos por covid-19 e 131.734 infetados, suspendeu as suas Ligas de futebol, basquetebol e voleibol em 20 de março, poucos dias após a primeira morte no país por covid-19 ter sido anunciada oficialmente.

Já a Croácia planeia retomar a competição a 30 de maio com jogos da Taça da Croácia, a que se seguirão os jogos da I Liga a 6 de junho, sem público, anunciou a Federação de futebol.

O Rijeka e o Osijek defrontar-se-ão a 30 de maio na primeira meia-final da Taça, e no dia seguinte estarão frente a frente o Slaven Belupo e Lokomotiv na outra meia-final, estando a final programada para o primeiro dia de agosto.

Quando a I Liga croata foi suspensa, era liderada pelo Dínamo de Zagreb, com 65 pontos, seguido do Rijeka, com 47, e do Lokomotiv, com 46.

A Federação croata comprometeu-se a adotar as medidas necessárias para proteger a saúde dos jogadores e restantes participantes na organização dos jogos, tendo essas medidas de ser fiscalizadas pela Proteção Civil de acordo com as recomendações do Instituto de Saúde Pública.

Quanto à Bulgária, o seu Ministro dos Desportos, Krasen Kralev, revelou que o plano passa por retomar a I Liga, que foi suspensa a 13 de março, entre 5 e 12 de junho, podendo os clubes iniciar os treinos a partir de 15 do corrente mês.

Kralev acrescentou que os jogos decorrerão à porta fechada e que só terão acesso aos mesmos os futebolistas, treinadores e restante pessoal médico e de apoio, além de jornalistas e polícias.

A I Liga búlgara é liderada pelo Ludogorets, que é detentor do título há oito épocas consecutivas, com 55 pontos, seguido do Lokomotiv, do Levski e do CSKA de Sófia, todos com 46 pontos.

Já as equipas de futebol da liga israelita vão voltar a jogar a partir de 30 de maio, depois de mais de dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19, mas as partidas vão decorrer à porta fechada.

Os jogadores podem regressar aos treinos no domingo, revelou a associação de Ligas Profissionais de Futebol de Israel em comunicado, depois de ter chegado a acordo com o Ministério da Saúde.

O ministério estabeleceu diretrizes específicas para prevenção de contágios com o novo coronavírus, que permitem que as equipas da primeira e segunda divisão possam voltar a jogar no final do mês.

No entanto, os jogadores devem permanecer confinados em casa e só podem sair para treinar até a data do regresso à competição.

Foi ainda estabelecido que devem entrar de imediato em quarentena se alguma colega de equipa ou elemento da equipa técnica contrair a covid-19. Devem deslocar-se para os treinos na sua viatura particular e a temperatura será controlada antes de cada sessão de trabalho.