Quartos da Taça do Rei vão ter dérbi de Madrid: confira as partidas

Encontro será disputado no Santiago Bernabéu, durante a próxima semana

Os quartos-de-final da Taça do Rei estão sorteados e o mundo do futebol vai poder assistir a mais um dérbi de Madrid entre Real e Atlético.

A partida, marcada para este mês de janeiro, será disputada no Santiago Bernabéu.

Nos outros jogos, Barcelona recebe Real Sociedad, Valência joga com o Athletic, no Mestalla, e o Osasuna medirá forças com o Sevilha, em casa.