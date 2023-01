Quarto reforço de Demichelis no River Plate é um ex-colega

Salomón Rondón vai assinar pela equipa de Buenos Aires

O internacional venezuelano Salomón Rondón, de 33 anos, vai ser reforço do River Plate, onde será orientado pelo seu antigo colega de equipa no Málaga, Martín Demichelis.

Após passagens por Espanha, Rússia, China e Inglaterra, Rondón ruma à Argentina - após rescindir com o Everton - e será o quarto reforço do River Plate. Só faltam os exames médicos para assinar até 2024, com mais um ano de opção.

Os primeiros reforços do novo técnico do River Plate foram Kranevitter, Nacho Fernández e Enzo Díaz.