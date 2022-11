Quanto vale o PSG? Al-Khelaifi responde e diz estar disposto a vender 15 por cento

Al-Khelaifi, presidente do PSG

Presidente do emblema parisiense confirmou que está disposto a ceder 15 por cento da participação da Qatar Sports Investment no clube.

Afinal, quanto vale o PSG? Al-Khelaifi, dono do emblema francês, confirmou ao "Financial Times" que o valor ascende a 4 000 milhões de euros e que está disposto a vender parte da participação da Qatar Sports Investment no clube.

Pois bem, o PSG decidiu implementar uma política de abertura após dez anos de investimento ininterrupto, sem conseguir ganhar a Liga dos Campeões. ​​​Al-Khelaifi está assim disposto a vender 15 por cento.

Há alguns meses que o presidente do PSG tem mantido conversações com vários investidores de forma a abrir-se a novas estratégias de posicionamento que expandissem ainda mais a marca que o clube da capital francesa se tornou.

Segundo Al-Khelaifi, o clube está então avaliado em 4 000 milhões de euros, ou seja, se um investidor adquirisse 100 por cento, algo improvável neste momento, bateria o recorde de aquisição de um clube de futebol, recorde esse que é detido pelo Chelsea, que foi vendido a um fundo americano, este verão, por 2,5 mil milhões de euros.