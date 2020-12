"Quanto tempo mais no Liverpool? Está tudo nas mãos do clube"

Avançado egípcio de 28 anos não coloca de parte uma possível saída dos "reds", mas garante estar completamente focado no clube inglês.

Sendo figura quase indispensável para Jurgen Klopp no Liverpool, Mohamed Salah tem vindo a ser todos os anos associado a uma possível saída do emblema inglês, várias vezes com Real Madrid e Barcelona a serem apontados como possíveis destinos.

Em longa entrevista concedida ao jornal "As", o internacional egípcio garante estar focado no Liverpool, sem nunca colocar de parte uma possível saída dos "reds".

"Claro que o Real Madrid e o Barcelona são dois clubes top. Quem sabe o que vai acontecer no futuro, mas neste momento estou centrado em voltar a ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões com o Liverpool", começou por afirmar o avançado de 28 anos.

"Quanto tempo mais me vejo a jogar no Liverpool? Essa é uma pergunta difícil, mas neste momento posso dizer que tudo está nas mãos do clube. Claro que quero bater recordes aqui e, repito, todos os recordes [do Liverpool], mas tudo está nãos mãos do clube", concluiu.