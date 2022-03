Quanto perde o Chelsea com a saída da Three e os milhões que estão em risco

O Chelsea defronta esta quinta-feira o Norwich, em encontro antecipado da 30.ª jornada da Premier League, mas, por falta de tempo, ainda deverá ter o logótipo da Three.

Three, o patrocinador das camisolas do Chelsea, suspendeu "temporariamente" a sua ligação ao clube inglês, na sequência das sanções aplicadas pelo governo britânico ao proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, anunciou a empresa.

Através de uma porta-voz, a Three explicou que solicitou ao Chelsea que o nome e o logótipo da marca fossem removidos "temporariamente, mas de forma imediata" das camisolas de todas as equipas dos 'blues', desde a principal até à formação, passando também pelo futebol feminino.

A Three patrocina o Chelsea desde 2020, num contrato que, de acordo com a imprensa inglesa, rende ao emblema londrino 40 milhões de libras por ano (cerca de 47 milhões de euros).

Neste momento, o Chelsea está impedido de vender bilhetes para jogos, negociar jogadores e o processo da sua venda foi suspenso por causa das sanções impostas a Roman Abramovich.

A Nike, Hyundai e a Hublot ponderam também o fim do patrocínio. O acordo de sponsorização com a "Three" rende 47 milhões de euros por época, o da Nike permite o encaixe de 65,6 milhões de euros, enquanto a Hyunday e a Hublot, em conjunto, disponibilizam 17,8 milhões de euros.