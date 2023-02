"Quanto é que custou Kepa? Raya é tão bom como ele, pelo menos"

Thomas Frank, técnico do Brentford, com muitos elogios para o seu guarda-redes, que termina contrato em 2024 e que já revelou que não quer renovar com os londrinos

Aos 27 anos, David Raya é um dos guarda-redes do momento da Premier League. O dono da baliza do Brentford tem estado em destaque e o seu técnico não acha que a comparação com Kepa, do Chelsea, se cinge apenas à nacionalidade espanhola.

"Deve valer pelo menos 45 milhões ou mais. No mínimo, se não mais. Na verdade, se lhe restassem três anos no seu contrato valeria 75 milhões. Quanto custou Kepa Arrizabalaga? Ele é, pelo menos, tão bom como ele", explicou o técnico dos bees.

O treinador do clube que está, novamente, a fazer uma época tranquila na Premier League está ciente que vai perder o jogador a curto/médio prazo.

"Se ele recusou um novo contrato duas vezes, infelizmente é um sinal de que talvez não queira ficar. Penso que lhe fizemos duas ofertas muito boas, mas tudo bem, é um mundo livre e não podemos forçar ninguém a ficar", lamentou.

No Brentford desde 2019, Raya leva 144 jogos com a camisola do emblema londrino.