Antigo central inglês saiu em defesa do extremo brasileiro, que foi expulso frente ao Valência após ter sido novamente alvo de insultos racistas a partir das bancadas.

O Real Madrid perdeu este domingo em Valência e Vinícius Jr. foi expulso aos 90+7 minutos, após ter sido novamente alvo de insultos racistas a partir das bancadas.

Em reação, Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United, saiu em defesa do extremo brasileiro, de 22 anos, visando a Liga espanhola, a UEFA e a FIFA no Twitter: "Quantas vezes precisamos de ver este jovem sujeito a esta m****?".