"Quando Vanderlei chegou ao Real Madrid, proibiu a cerveja e depois as garrafas de vinho"

Já faz mais de 15 anos que Vanderlei Luxemburgo esteve à frente do Real Madrid. Porém, a passagem do técnico brasileiro pelo clube espanhol até hoje reverbera e é alvo de curiosidade do grande público desportivo. A passagem do treinador, que esteve no clube entre 30 de dezembro de 2004 e 4 de dezembro de 2005 está no documentário "Galácticos", do canal ESPN.

"Luxemburgo veio da escola sul-americana de futebol europeu. Não conhecia muito bem o clube. Tínhamos o hábito de chegar às concentrações e beber a nossa cerveja e o nosso vinho antes do jantar. Quando Vanderlei chegou, proibiu a cerveja primeiro e depois as garrafas de vinho. Ronaldo e eu dissemos-lhe: 'professor, eles têm os seus costumes. aqui... Procure não mudar, caso contrário vai ter problemas'", recorda o antigo lateral Roberto Carlos, ídolo do Real.

"Saí do clube por causa de uma discussão com o presidente", revelou o técnico em "A Voz dos Treinadores". O documentário recorda que o último suspiro de Luxemburgo no Real Madrid veio com uma substituição de um dos principais astros da equipa, Ronaldo, o que foi questionada pelo presidente Florentino Pérez. O treinador chegou a contar detalhes no '"The Coaches Voice".

"Florentino chegou depois de um jogo contra o Getafe na Liga. Beckham foi expulso e estávamos a vencer 1-0. Aos 87 minutos, tirei Ronaldo de campo para fortalecer ainda mais a defesa. Os adeptos do Bernabéu não gostaram da mudança porque Ronaldo era o ídolo e Florentino Pérez também não. Depois do jogo ele me chamou. porque você removeu Ronaldo? Discutimos". Após o caso, Luxemburgo acabou demitido.