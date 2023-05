"Quando se perde no último segundo é obviamente irritante"

Declarações de Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, após a derrota (1-0) ao cair do pano frente ao Brighton.

O encontro entre Manchester United e Brighton foi mexido, com as duas equipas a protagonizarem boas oportunidades para desfazer o nulo. Antony e Mitoma foram os casos mais evidentes. O único golo do encontro, no entanto, só chegou aos nove minutos da compensação, com Luke Shaw a cometer penálti e Alexis Mac Allister a converter em favor dos seagulls. Após a partida, Erik Ten Hag mostrou-se, perante os jornalistas, desiludido com a derrota dos red devils.

"Qualquer derrota é uma desilusão, mas quando se perde no último minuto é obviamente irritante. E acho que os primeiros minutos resumem tudo. Criámos uma boa ocasião, mas não fomos suficientemente lúcidos [chance de Antony]. Depois, após termos concedido uma grande oportunidade através de uma oferta, tivemos a sorte da bola cair na cabeça do David [chance de Mitoma]. Acabamos por oferecer o golo e isso é irritante. Se não se pode ganhar porque não se aproveita as oportunidades, então que não se perca", avaliou o técnico neerlandês, antes de ser questionado sobre a possibilidade da derrota dos red devils ter acontecido devido ao cansaço.

"Tenho visto o nosso desempenho físico nos últimos jogos, temos sempre um nível elevado e fazemos um bom trabalho. Nos últimos cinco encontros, temos quatro vitórias e um empate. Estávamos numa boa fase, estamos a melhorar. Há ainda um longo caminha a percorrer, temos de ser mais lúcidos e mantermo-nos concentrados até ao final do jogo", finalizou.

Com a derrota, o Manchester United fica em quarto na Premier League, com 63 pontos e ainda em lugar de acesso à Liga dos Campeões. O próximo jogo é já este domingo, frente ao West Ham United.