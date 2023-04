Declarações de Frank Lampard, treinador interino dos blues, após o Chelsea-Brighton (1-2), jogo relativo à 31.ª jornada da Premier League.

Derrota: "É difícil, o resultado não abona a nosso favor, eles podiam ter marcado mais golos. [O Brighton] é uma equipa muito boa, estão a trabalhar juntos há muito tempo e agora a energia e conexão da equipa é muito boa, por isso é que estão na posição em que estão [sétimo] e nós não. Para chegarmos a esse ponto vai demorar tempo. O mais importante agora são os básicos, em que errámos hoje. Isso não pode acontecer, temos de abordar isso e muito rapidamente, porque isto não foi uma exibição à Chelsea".

O que faltou? "Algumas das nossas oportunidades foram forçadas, precisamos de esticar mais os minutos. Devíamos ter um plantel que tenta causar impressão. Mas não levámos o jogo de forma ligeira. Este é o meu primeiro jogo em casa, por isso havia uma forma de conseguir isso. Mas é o resultado que temos. Só há um caminho a seguir: trabalho. Porque quando defrontas uma equipa como o Brighton, que são tão bons em posse de bola, o trabalho em campo é o mais crucial. Mas para mim, o nosso nível hoje não foi bom o suficiente".

Derrota poderia ter sido mais pesada: "Eles podiam ter marcado mais. Kepa esteve fantástico. Conor Gallagher foi outro jogador que deixou tudo em campo. Mas coletivamente, enquanto grupo, temos de aceitar [o resultado]. Temos de aceitar o que precisa de ser feito para representar este clube e tentar vencer jogos. Estou neste clube há nove dias e não gostei do que vi hoje. Vou tentar abordar isso de qualquer forma. Temos de ser honestos, quando representamos o Chelsea devia existir um sentimento de orgulho associado. Temos de fazer mais na terça-feira [na segunda mão dos quartos de final, frente ao Real Madrid]. Para isso, precisamos de ter mais energia, isso tem de regressar".

Momento da equipa: "Atualmente, não estamos num sítio perfeito. No futebol, a narrativa pode mudar muito rápido. Temos de mostrar um grande desejo de fazê-lo e o próximo jogo terá de ser diferente. Não interessa o clube em que estamos, é uma era diferente. Mesmo depois do tempo em que treinei aqui [na sua primeira passagem, entre 2019 e 2021], outros treinadores estiveram aqui e tiveram sucesso. Estamos a falar do Chelsea, um clube maior do que todos nós. Não estamos onde queremos estar, mas temos de trabalhar como se quiséssemos estar aqui amanhã".