"Quando regressámos ao balneário, Ronaldinho ainda estava deitado na marquesa"

Declarações de Giovanni van Bronckhorst, atual treinador dos escoceses do Rangers, ao "Voetbal International".

Atualmente treinador dos escoceses do Rangers, Giovanni van Bronckhorst partilhou balneário com muitas estrelas do futebol mundial durante a carreira como jogador. Em declarações ao "Voetbal International", o neerlandês recordou um episódio com Ronaldinho Gaúcho, que para si foi "o melhor jogador" com quem jogou, no Barcelona.

"[Frank] Rijkaard [treinador na altura] era um mestre na gestão de jogadores. Ronaldinho não fez muito durante a semana. Quando treinámos à tarde, ele entrou com a sua camisola de basquetebol, os óculos de sol e Havaianas nos pés. Podia-se ver a areia nelas. "Ronnie?!", perguntei-lhe. Ele apenas disse "Pfff", e apontou para os seus isquiotibiais", começou por recordar.

""Deixa-o", disse Frank (o brasileiro estava a ser tratado pelo massagista enquanto os outros jogadores do Barcelona estavam a treinar). Quando regressámos ao balneário, Ronnie ainda estava deitado na marquesa. Mas, uns dias mais tarde, defrontou o Real Madrid. Rijkaard disse-me: "Não vos vou tratar a todos de igual forma"", concluiu.

De recordar que Ronaldinho era na altura uma das, senão mesmo a principal, figuras chave do emblema "blaugrana".