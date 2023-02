"Quando ouvi o preço do Enzo Fernández, deixei de ficar interessado..."

Declaração curiosa de David Moyes, treinador do West Ham, sobre o médio que defrontou hoje.

Antes do West Ham-Chelsea (1-1) deste sábado, David Moyes, treinador dos hammers, revelou que chegou a conversar com Roger Schmidt, treinador do Benfica, sobre Enzo Fernández, médio que trocou a Luz por Stramford Bridge. Mas quando ouviu o preço a pagar pelo médio argentino, perdeu o interesse, assume.

"Conheci o Enzo quando ele estava no Benfica. Falei com o treinador deles [Roger Schmidt] sobre o Enzo em novembro e ele elogiou-o muito, disse-me que era um grande jogador. Soube logo que estava no radar e, obviamente, o Mundial destacou ainda mais as suas capacidades", apontou, citado pela imprensa inglesa.

"Mas quando ouvi o preço, deixei de ficar interessado", acrescentou o treinador.