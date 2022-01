"Mbappé esconde algo. Quando o ouço falar, parece que estou a ouvir um político"

Mbappé é uma das estrelas do PSG

Patrice Evra deixou alguns conselhos ao craque do PSG.

Mbappé está em final de contrato com o PSG e o futuro do jogador é um dos temas quentes do mercado de transferências. Patrice Evra, antigo lateral internacional francês, concedeu uma entrevista ao "Le Parisien" na qual deixou alguns conselhos ao avançado.

"Tem uma boa educação. Gostaria que Kylian se abrisse. Parece-me demasiado formatado. Gosto dele, mas é demasiado limpo e esconde algo. Quando o ouço falar, tenho a impressão de estar a ouvir um político", afirmou o ex-jogador de Manchester United e Juventus, entre outros.

"No campo espero que pense na equipa e não nos seus objetivos pessoais, porque a estrela é o coletivo e não um jogador. Contrataram Messi, mas não será ele que lhes dará a Champions. É o coletivo", rematou.