"Quando o Liverpool contratou Luis Díaz, pensei: 'Oh, não! Como falhámos este?'"

Luis Díaz, extremo colombiano do Liverpool

Quinton Fortune, antigo jogador do Manchester United, desejava ver o ex-FC Porto ser apresentado em Old Trafford

Luis Díaz não precisou de ter impacto no Liverpool para reunir interesse no Reino Unido. Quinton Fortune, ex-médio do Manchester United, assumiu lamentar ver o extremo ex-FC Porto, que "seguia nos últimos meses" ser adquirido pelo Liverpool e não pelos red devils, a quem o colombiano seria, opinou, um reforço necessário.

"Sempre que o Liverpool contrata um jogador, tu pensas: 'eles fizeram o devido trabalho de casa'. É só vermos o Luis Díaz. Era alguém que seguia nos últimos meses e pensava: "meu Deus, é este jogador que o United tem de contratar". Depois, o Liverpool é que garantiu a contratação e pensei: 'não! Como estamos a falhar estes jogadores? Não consigo perceber", afirmou Fortune, em declarações ao portal "The Athletic".

Luis Díaz, que tem causado furor desde a chegada a Liverpool, motivando meios de comunicação internacionais a apontá-lo como a melhor transferência de janeiro nesta época, foi contratado ao FC Porto a troco de 45 milhões de euros imediatos.

Os portistas ainda podem juntar mais 15 milhões de euros (M€) ao arrecadado, elevando o valor total do negócio para os 60 M€, mas as primeiras fatias desse bónus só começarão a entrar nos cofres da SAD a partir da próxima época.