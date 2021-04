"Quando o Bernabéu estiver terminado, Anfield é que vai parecer um campo de treinos"

A casa do Real Madrid enquanto espera pelo Bernabéu renovado

Jorge Valdano respondeu às críticas de Jurgen Klopp sobre a casa provisória do Real Madrid.

As palavras de Jurgen Klopp sobre o Estádio Alfredo Di Stéfano, casa do Real Madrid enquanto o Bernabéu se mantém em obras, continuam a dar que falar. Jorge Valdano, antigo jogador, treinador e diretor do clube da capital espanhola, abordou o tema na rádio Onda Cero e aproveitou para mandar uma bicada aos reds.

"É preciso ter em conta que o Real Madrid não joga em Valdebebas para tirar vantagem competitiva. O Bernabéu, mesmo vazio, intimida os adversários. O Real Madrid é quem mais perde com a mudança de cenário. Koeman disse-o e é verdade: o Real vai ter um estádio do século XXI e, quando estiver terminado, Anfield é que vai parecer um campo de treinos. Temos de nos adaptar aos tempos", atirou o argentino.

Na antevisão ao grande clássico deste sábado (20h00), Koeman considerou que Klopp desprestigiou o Real Madrid, opinião que Valdano partilha. "Ele tem razão. Às vezes não se dizem as coisas porque parece que se está a defender o rival, mas quando as coisas são do senso comum, essa questão não se coloca. Só engrandece quem o diz porque não se deixa condicionar por uma perceção um pouco maléfica de que não se pode dar nada ao inimigo. Felizmente há treinadores que proporcionam um bom ambiente", vincou.