Antigo internacional brasileiro falou sobre a possibilidade de Messi reforçar o PSG.

Rivaldo abordou a possibilidade de Lionel Messi rumar ao PSG na próxima época, juntando-se dessa forma a Neymar, que após o triunfo do PSG em Manchester, sobre o United, afirmou que o que mais queria era voltar a jogar com o argentino e que tal iria acontecer no próximo ano.

"Quando Neymar diz que quer voltar a jogar com Messi, algo deve saber sobre a possível transferência de Messi para o PSG. E, sinceramente, seria magnífico vê-los jogar juntos de novo, ainda que seja no PSG", começou por afirmar.

"Acho que Neymar não diria isso por dizer. Com certeza sabe alguma coisa dos dirigentes do PSG sobre as negociações ou conversas com Messi. Messi e Neymar são amigos e falam muito. Neymar sabe perfeitamente que o contrato de Messi está a acabar e penso que está a pressionar o PSG para assinar Leo para a próxima época", continuou, antes de concluir:

"É o momento ideal para o PSG tentar. Porque eles não teriam que negociar ou pagar a transferência ao Barcelona e têm o seu amigo Neymar como "gancho". Se os dois se juntarem novamente, podem lutar por mais uma Champions juntos. Vamos esperar, mas eu vejo isso como uma possibilidade "