"Quando jogas no PSG lutas contra o resto de França. As pessoas odeiam o clube"

Declarações de Youri Djorkaeff, antigo internacional francês.

Youri Djorkaeff, antigo internacional francês, afirmou, em entrevista ao jornal "El País", que o PSG é um clube odiado em França, esperando que a chegada de Messi esta temporada ajude a inverter essa ideia. "Quando jogas no PSG lutas contra o resto de França. As pessoas odeiam o PSG. Espanha está repartida entre Real Madrid e Barcelona. Em França, há pessoas que amam o Marselha, mas os que não são do Marselha não o odeiam, é-lhes igual. O mesmo se passa com Lyon. Mas com o PSG, não", afirmou.

A recente chegada de Messi ao clube pode ajudar a inverter a situação. "É verdade que já estavam Mbappé, Neymar e Marquinhos, mas Leo é o número um do mundo. Penso que isso pode ajudar a mudar qas coisas, não sei. Toda a gente gosta de o ver jogar e toda a gente lhe deseja sucesso. É incrível que um futebolista consiga isso", completou.

Djorkaeff, agora com 53 anos, representou o clube parisiense em 1995/96, registando ainda passagens por Mónaco, Inter e Kaiserslautern, entre outros. Foi campeão mundial pela França em 1998.