Quando Ibrahimovic disse onde vivia: "Mesmo no topo, para Deus vigiar a cidade"

Tomori, defesa do Milan, recordou uma curiosa conversa com o avançado sueco.

Zlatan Ibrahimovic é capaz de causar impacto em cada declaração que faça e surpreender até os próprios companheiros de equipa. É o caso de Tomori, defesa internacional inglês do Milan, que lembrou o dia em que o avançado sueco lhe disse onde residia.

"Não sabia bem o que havia de esperar da parte do Zlatan, quando cheguei, só porque vês todas aquelas coisas, na Internet e nas redes sociais, sobre aquilo que ele diz e aquilo que é. Diria que ele é muito convicto de si mesmo Ele sabe quais são as suas qualidades", começou por referir numa entrevista ao SportBible.

"Lembro-me que, quando cheguei a Milão, ele perguntou-me onde é que eu vivia. Perguntou-me onde era e, na verdade era num prédio perto do dele. Por isso, perguntou-me: 'Então conheces aquele edifício preto?' "Eu disse: 'sim, conheço esse edifício, já o vi'. E ele disse: 'Sim, eu vivo mesmo no topo, para Deus conseguir vigiar a cidade'. Lembro-me de pensar: 'Então este é que é o Zlatan que vi nas redes sociais'", atirou, com boa disposição.

Tomiri chegou ao Milan na temporada 2020/21, na altura cedido pelo Chelsea.