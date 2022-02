Ekotto recorda Villas-Boas: "Ninguém compreendia um exercício dele com três balizas"

Assou-Ekotto recordou os tempos de André Villas-Boas em White Hart Lane

Benoit Assou-Ekotto, um defesa que realizou mais de 200 partidas com a camisola do Tottenham, concedeu uma entrevista ao The Athletic, onde recordou os tempos em Londres e uma relação não muito fácil com André Villas-Boas.

"Villas-Boas era jovem e estava a aprender. O problema é quando ganhas a Liga Europa e chegas ao Tottenham a pensar que as tuas ideias são as melhores. Mas eu não fui o único a não gostar. Ninguém compreendia um exercício dele com três balizas. Eu não jogo contra três equipas e três balizas se não me explicarem. Não queria ouvir ninguém. Eu disse-lhe: 'Depois do que vou dizer, nunca vais gostar de mim, mas olha, José Mourinho fez Eto'o jogar a lateral'. E penso que foi aí que tudo acabou", recordou.

André Villas-Boas passou uma época e meia no Tottenham, somando 80 jogos, 44 vitórias e nenhum título.