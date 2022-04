Ronald Koeman voltou a falar sobre o Barcelona, clube que deixou em outubro passado.

Demitido do Barcelona em outubro passado, Ronald Koeman recordou esta quinta-feira a saída do clube catalão e fez uma comparação com a situação atual. A formação da Catalunha, recorde-se, está a 15 pontos do Real Madrid, a cinco jornadas do final do campeonato, com os merengues a um empate do título.

"Com certeza que algumas coisas melhoraram. Contrataram três avançados, mas não é bom comparar. Quando fui embora, o Barcelona estava a oito pontos e agora está quase com o dobro de distância. A tarefa de Xavi é tão complicada como era a minha. Quando perdes os últimos jogos em casa, por alguma coisa é. Esta é a atual realidade do Barcelona. Precisa de tempo para voltar a ser o que foi. É preciso pensar a longo prazo, ganhar confiança e apoiar o treinador", afirmou em Espanha, na apresentação da Koeman Cup, torneio de golfe com fins solidários.

O próximo selecionador dos Países Baixos, um cargo que já tinha ocupado, não pensa num regresso ao Barça. "Não, vou ser selecionador. Apenas penso nos Países Baixos, em desfrutar da vida", disse, deixando um recado ao presidente Laporta. "É mais complicado quando não se apoia o treinador."