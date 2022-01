"Quando faço esta pergunta em privado aos meus amigos, até me apetece chorar"

Antigo campeão mundial pela seleção francesa deixa muitos elogios ao compatriota Karim Benzema, jogador que, para si, ficará na história do futebol mundial, apesar de não lhe ser dado o respetivo valor.

Marcel Desailly, ex-jogador de clubes como Marselha, Milan e Chelsea e antigo internacional francês, lamentou o que considera ser o pouco destaque dado ao compatriota Karim Benzema, avançado do Real Madrid que, para si, ficará na história do futebol mundial.

"É um jogador que soube desafiar-se a si mesmo quando Cristiano [Ronaldo] foi embora e quando estiveram juntos, colocando-se à sua disposição. Ele foi capaz de mostrar no dia a dia que era melhor do que jogadores como Higuaín ou Morata. Recordemos que tiveram de escolher com qual deles ficar", começou por dizer.

"Florentino Pérez confiou nele desde que foi a Lyon por ele. Benzema superou Ronaldo, o seu ídolo, em algumas estatísticas. É incrível o que Benzema está a conseguir, mas ele não é visto como ele é. É [um jogador] raro", continuou, antes de concluir:

"Falo com as pessoas. Quando falamos dos jogadores desta geração que vão entrar para a história do futebol, quando faço esta pergunta em privado aos meus amigos, o nome de Benzema não aparece automaticamente. E isso não é normal! Deveria aparecer. As estatísticas mostram-no, é magnífico em todos os registos: como avançado ou como segundo avançado... Até me apetece chorar."