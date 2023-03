"Quando estava no FC Porto, houve a possibilidade de ir para a Juventus"

Militão com a camisola do Real Madrid

Agente de Éder Militão diz que o Real Madrid foi a escolha certa.

Éder Militão transferiu-se do FC Porto para o Real Madrid em 2019/20, mas podia muito bem ter rumado a Itália. Ulisses Jorge, agente do central brasileiro, afirmou, numa entrevista ao canal de Twitch italiano "TVPlay", que a Juventus era outra opção para o jogador.

"Há quatro anos, quando estava no FC Porto, houve a possibilidade de Militão ir para a Juventus. Ele preferiu o Real Madrid. Com todo o meu respeito pela Juventus, com a qual tenho uma boa relação, penso que foi a decisão acertada. Agora é um pilar da equipa", disse o empresário.

Sobre o futuro, não há dúvidas: o Real Madrid é o sítio certo. "Será a casa da Militão durante muitos anos. O clube está encantado com ele e não há razões para mudar", rematou.