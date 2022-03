"Quando Eriksen entrou receei magoá-lo. Tive mais calma nas disputas com ele"

Palavras de Matthijs De Ligt, central dos Países Baixos.

Matthijs De Ligt, titular pelos Países Baixos na vitória sobre a Dinamarca (4-2), revelou o seu receio de cometer faltas sobre Eriksen, rival que voltou a competir pela sua seleção após a paragem cardíaca no Euro"2020. "Quando ele entrou senti calafrios e receei magoá-lo. Ignorei os meus instintos e tive mais calma nas disputas com ele", disse o atual jogador da Juventus.

O futebolista dinamarquês, recorde-se, marcou dois minutos depois de entrar em campojo jogo particular. Uma jogada bem trabalhada no flanco direito pela seleção escandinava deixou o médio Andreas Skov Olsen liberto na linha de fundo para cruzar para as costas da defesa neerlandesa, onde surgiu Eriksen com um remate imparável, de primeira, a fazer a bola entrar no ângulo superior esquerdo da baliza.

O médio de 30 anos, atual jogador dos ingleses do Brentford, estava ausente de uma convocatória da seleção dinamarquesa há cerca de nove meses, 287 dias após o enorme susto que causou no Euro'2020 durante a partida frente à Finlândia, em Copenhaga, e entrou a seguir ao intervalo a substituir Jesper Lindstrom, sob uma ovação de todo o estádio Johan Cruyff Arena.