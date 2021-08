"Quando cheguei aqui e o vi, pensei: 'É o Messi, mas chuta com o pé direito'"

Grealish com a camisola de Inglaterra no Europeu

Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa, lamenta a saída de Grealish para o Manchester City.

O Manchester City anunciou a contratação do médio Jack Grealish há uma semana. Porém, a saída do jogador de 25 anos do antigo clube ainda causa lamentos. Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa, afirmou que quando viu o internacional inglês pela primeira vez se lembrou imediatamente de Messi.

"Quando cheguei aqui e o vi pensei: 'ele é o Messi, mas chuta com o pé direito'. Ele fez uma temporada incrível, ajudou-nos muito. É uma perda grande para a nossa equipa, uma pena. Pessoalmente fiquei triste porque é um jogador diferenciado", disse.

Natural de Birmingham, o habilidoso médio inglês passou toda a sua carreira no Villa, pelo qual registou 32 golos e 43 assistências em 213 encontros, contudo, em 2013/14, foi cedido por uma temporada ao Notts County.

No campeão britânico, Grealish vai ser companheiro dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, cuja possível saída tem sido noticiada, e envergar a camisola 10, que pertencia ao avançado Sergio Aguero, que deixou o clube no final da temporada passada para assinar pelo Barcelona.