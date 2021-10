"Quando as coisas estão mal, no Barcelona olham sempre para os estrangeiros"

Louis van Gaal e as críticas feitas a Ronald Koeman e Frenkie de Jong

Muito criticado quando comandou os destinos do Barcelona, Louis van Gaal veio a público defender os seus compatriotas. Para o técnico, os catalães tendem a culpar os estrangeiros, como Ronald Koeman e Frenkie De Jong, quando os resultados não são bons.

"Quando tudo está a correr bem e tu és capaz de dar grandes contribuições, como Frenkie de Jong tem feito nos últimos dois anos, então não há nada com que se preocupar. Mas quando as coisas correm mal, as pessoas em Barcelona olham sempre para os estrangeiros. E, neste caso, isto também aplica-se ao treinador", afirmou o selecionador holandês, em declarações aos jornalistas.

Louis van Gaal, de 70 anos, liderou o Barcelona noutro período muito conturbado da sua história, em 2002/2003, depois de uma primeira passagem mais calma e positiva. Nessa mesma época, o holandês não conseguiu evitar um sexto lugar final na tabela.