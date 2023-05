"Quando acabar a carreira, Salah será visto como um dos melhores de sempre"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, após o Liverpool-Brentford (1-0), jogo relativo à 35.ª jornada da Premier League.

Vitória: "Foi bom. O Brentford tem várias qualidades, mas os seus lances de bola parada são muito especiais. Eu disse aos jogadores no fim do jogo que o foco e a concentração que demonstrámos contra a melhor equipa em bolas paradas que já defrontei foram muito bons. Entre nós e eles, criámos 50 ou 60 lances de bola parada, foi muito difícil. Na primeira parte, tivemos vários bons momentos até quando Trent [Alexander-Arnold] perdeu a bola naquela área, isso foi talvez a razão pela qual não voltámos a jogar [da mesma forma]. Esse foi um momento em que temos de aprender a reagir muito melhor, para continuarmos a fazer as coisas certas. Na segunda parte, com apenas um golo de vantagem, ficou claro: sabíamos que não podíamos evitar lances de bola parada. Sempre que a bola saiu por uma linha, foi um alerta vermelho. Tivemos um período muito intenso, com jogos ao domingo, quarta-feira e sábado e tudo provoca impacto. Estou muito feliz com esta vitória por 1-0, foi muito disputada. O golo foi bom, a defesa também e algumas partes do futebol que praticámos foram muito boas".

Salah tornou-se no primeiro jogador do Liverpool a marcar em nove jogos consecutivos em Anfield: "Com os números que tem, todos sabemos que, quando acabar a carreira, ele será visto como um dos melhores de todos os tempos, isso é claro. Mas ele ainda está na sua carreira e algumas pessoas podem não lhe dar o devido valor, mas nós damos. Enquanto ele estiver a jogar, tem de trabalhar também e fez isso hoje. Gostei imenso disso, da forma como ele está ciente de todas as coisas que tem de fazer. Atualmente, isso é mesmo muito importante para nós. Ele merece todos os elogios que recebe e vai receber ainda mais quando acabar a carreira. É assim que funciona, porque estando num clube com tantas lendas do passado, ser o primeiro a marcar em nove jogos consecutivos em casa é super especial. Voltar a marcar 30 golos esta época é muito especial e ele também cria golos, está regularmente envolvido nos nossos golos, não só com assistências e finalizações, mas também muitas vezes com um passe no último terço, que é tão importante".