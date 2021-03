Qualificação para o Mundial'2022: Portugal ganha, França e Croácia dão passo em falso

Ukraine's midfielder Ruslan Malinovskyi (L) vies with France's defender Lucas Hernandez during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match between France and Ukraine at the Stade de France in Saint-Denis, outside Paris, on March 24, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A Seleção Nacional venceu o Azerbaijão (1-0) em Turim, no arranque do grupo A de qualificação para o Mundial'2022, numa primeira jornada em que França e Croácia não conseguiram vencer.

Um golo caricato na própria baliza do central Maksim Medvedev, aos 37 minutos, valeu o triunfo a Portugal, que estreou Nuno Mendes e Palhinha numa partida realizada em Turim, devido às restrições de viagens devido à covid-19.

Os dois jogadores do Sporting foram os estreantes 48 e 49 desde que Fernando Santos é selecionador, numa partida em que o golo não traduziu a diferença de qualidade entre as duas equipas.

Na mesma poule, também a Sérvia entrou a ganhar, ao vencer a Irlanda por 3-2, em Belgrado, com o extremo Dusan Tadic a "brilhar": fez a assistência para os três golos, primeiro de Vlahovic, aos 40, e depois do "bis" do substituto Mitrovic, aos 69 e 75. Browne e Collins marcaram para os irlandeses.

A caminho do Catar, Portugal prossegue a busca pela oitava presença, sexta consecutiva, num campeonato do mundo no sábado, visitando a capital da Sérvia, e em caso de vitória isola-se no primeiro lugar, único que dá acesso direto à prova.

De folga do grupo, o Luxemburgo foi a Debrecen perder com o anfitrião do Mundial'2022, num jogo de preparação que Mohammed Muntari decidiu aos 12 minutos para a formação asiática.

Na poule D, a campeã do mundo em título França iniciou com o pé esquerdo a campanha rumo a nova fase final, ao empatar a uma bola em Paris com a Ucrânia, após um autogolo de Kimpembe, aos 57, a anular o "golaço" inaugural de Griezmann, aos 19.

A Bósnia-Herzegovina visitou Helsínquia para empatar a duas bolas com a Finlândia, mantendo tudo igual num grupo em que o Cazaquistão folgou.

Pior que o campeão mundial fez o "vice": a Croácia saiu derrotada da visita a Ljubljana, no Grupo H, com Lovric, aos 15 minutos, a dar uma vitória importante aos eslovenos, que contaram com o avançado do Sporting de Braga Sporar no "onze", sendo substituído aos 69.

Também com três pontos, está a Rússia, que foi a Malta vencer por 3-1, enquanto Chipre e Eslováquia não saíram do "nulo" em Nicósia.

A goleada do dia veio no grupo E, em que a República Checa "castigou" a seleção da Estónia, num jogo disputado em Lublin, na Polónia, embora os "anfitriões", os estónios, até tenham marcado primeiro.

Sappinen marcou aos 12 minutos, mas a réplica tardou apenas seis minutos: Schick (18), Barak (27), Soucek (com "hat-trick" aos 32, 43 e 48) e Jankto (56) ofereceram uma réplica de alto nível, que nem o 6-2 por Anier (86) conseguiu beliscar.

O mesmo cenário em Bruxelas, onde o País de Gales se adiantou por Wilson, aos 10 minutos, mas viu a Bélgica "virar": De Bruyne (26), Thorgan Hazard (28) e Lukaku (de penálti, aos 73).

Sem empates ficou o grupo G, com a Noruega a vencer por claros 3-0 em Gibraltar, num jogo em que entrou em campo com uma mensagem pelos direitos humanos, denunciando o tratamento de trabalhadores migrantes no país anfitrião do Mundial2022, o Qatar.

Antes, no primeiro jogo da qualificação europeia, a Turquia surpreendeu os Países Baixos ao vencer por 4-2, afundando os holandeses, também atrás de Montenegro, que foi a Riga bater a Letónia por 2-1.