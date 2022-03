Qual será o futuro de Lewandowski? Avançado polaco abre a porta de saída

Internacional polaco afirmou que está tudo em aberto em relação à sua renovação de contrato. Madrid poderá ser o próximo destino.

Robert Lewandowski fez soar os alarmes em Munique, ao revelar que estaria disponível para mudar de ares, podendo ser o próximo jogador que o Bayern vê sair a custo zero.

Após a partida de sábado com o Eintracht Frankfurt, em que Lewandowski jogou os 90 minutos, o goleador de 33 anos deixou no ar um clima de incerteza em relação à sua continuidade quando questionado pela Sky Sports alemã:

"Estou aberto a tudo. Estou tranquilo. O importante para mim é concentrar-me no meu jogo. Tudo o que diz respeito a contratos é secundário."

Estas declarações surgem na sequência das palavras do diretor desportivo dos bávaros, Salidhamizic, que afirmou que o clube está determinado a garantir a permanência de Lewandowski "a todo o custo". Esta afirmação surpreendeu o avançado, que disse que era "a primeira vez que ouvia isso".

Se a intenção do polaco for mesmo sair, um dos potenciais interessados poderá ser o Real Madrid, que segundo o jornal AS é o sonho de Lewandowski. No entanto, o clube espanhol estará focado neste momento em finalizar a contratação de Mbappé, jogador do PSG, estando ainda na corrida por garantir Haaland, do Borussia Dortmund.

Deste modo, o vencedor das últimas duas edições do prémio The Best e atual melhor marcador da Bundesliga poderá ser o próximo jogador do Bayern a sair a custo zero, à semelhança de Javi Martinez, Alaba, Boateng e Süle.