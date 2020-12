Qual o motivo para Neymar não ser capitão do PSG? Tuchel explica

Neymar é uma das principais figuras do PSG

Treinador do campeão francês revela a razão pela qual o craque brasileiro não faz parte da lista de capitães.

Thomas Tuchel, treinador do PSG, explicou o motivo de Neymar, um dos jogadores mais importantes do campeão francês, não fazer parte da lista de capitães do clube, composta por Marquinhos, Kimpembe, Mbappé, Navas e Verratti.

"Falo muito com ele, estamos sempre próximos e conversamos. Para mim é importante que se sinta livre em dizer o que quiser. Falamos muito de tática e, pessoalmente, não está entre os cinco capitães porque não quero que tenha demasiadas coisas na cabeça, que se distraia", começou por afirmar o treinador alemão, citado pelo Mundo Deportivo.

"[Neymar] Assume a sua responsabilidade no campo, é um artista, é criativo e não quero que pense demasiado em coisas relacionadas com a organização. Se há coisas realmente importantes, é um dos jogadores chave e isso é normal. Mas quando falamos de coisas para organizar como fazer um voo ou uma viagem, porque organizamos a semana de uma forma ou de outra, não falo com ele porque quero que esteja sempre tranquilo e concentrado", continuou, antes de concluir:

"[Quero] Que possa jogar com toda a sua liberdade e criatividade".