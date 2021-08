Quais serão, afinal, os valores do contrato de Messi no PSG?

Imprensa francesa revela os alegados valores do contrato do astro argentino.

Lionel Messi trocou o Barcelona pelo PSG, tendo sido esta quarta-feira apresentado pelo emblema francês. Muito se falou sobre a transferência, mas quais serão, afinal os valores do contrato do astro argentino no clube parisiense?

Pois bem, esta quarta-feira o "Le Parisien" deu a conhecer os alegados valores envolvidos na contratação.

O contrato do antigo jogador do Barcelona incluirá um bónus de assinatura de 40 milhões de euros. Messi auferirá cerca de 41 milhões de euros no primeiro ano, mas os números poderão aumentar, dependendo dos objetivos cumpridos. De acordo com a Imprensa francesa, Messi poderia chegar a ganhar 123 milhões de euros numa hipotética terceira temporada.

Com os 41 milhões de euros da primeira temporada, Messi será o jogador mais bem pago do clube francês, seguido por Neymar (36,8 milhões) e Mbappé (18 milhões).

Seguem-se Marquinhos, Verratti e Di María. Sergio Ramos, por seu lado, é o oitavo mais bem pago, ganhando 10,8 milhões. Os nomes de Ander Herrera e Bernat encontram-se entre salários mais baixos.