Quagliarella em lágrimas antes do último jogo da carreira. Veja o momento

A já despromovida Sampdória visitou este domingo o campeão Nápoles na última jornada da Serie A, que marcou a despedida dos relvados de Fabio Quagliarella, que vai retirar-se aos 40 anos.

Minutos antes do apito inicial, o veterano avançado participou no aquecimento da "Samp" e não conteve as lágrimas, sendo consolado por colegas de equipa e até adversários.

Com uma carreira de 24 anos totalmente passada em Itália, Quagliarella representou o Torino, Fiorentina, Chieti, Ascoli, antes de iniciar a sua primeira passagem pela Sampdória. Seguiram-se etapas na Udinese, Nápoles, Juventus, de novo no Torino e, por fim, sete anos na formação de Génova, que capitaneou.

Na última temporada da carreira, o internacional italiano (28 jogos e oito golos) registou um golo e uma assistência em 24 jogos, não conseguindo evitar a despromoção da Sampdória para a segunda divisão.

