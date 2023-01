QSI quer investir na Premier League: Al-Khelaifi reuniu-se com clube

Após ter adquirido 21,67 das ações do Braga, o fundo estatal catari que detém o PSG pretende investir na Liga inglesa. Nesse sentido, Nasser Al-Khelaifi reuniu-se na semana passada com Daniel Levy, presidente do Tottenham.

O jornal espanhol AS avança esta segunda-feira que o Qatar Sports Investments (QSI), fundo estatal catari que detém o PSG, assim como 21,67 por cento das ações do Braga, pretende investir na Premier League.

Nesse sentido, Nasser Al-Khelaifi, presidente do campeão francês, reuniu-se na semana passada com Daniel Levy, homólogo do Tottenham, para discutir os planos futuros do grupo de investimento que lidera.

A imprensa inglesa tem avançado nos últimos meses que o máximo dirigente do Tottenham estaria aberto a uma venda do clube. Já o Liverpool e o Manchester United encontram-se oficialmente no mercado, mas implicariam um investimento muito superior, sendo por isso cenários descartados para o QSI.