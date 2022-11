Puyol reage à retirada de Piqué: "Foram muito injustos contigo..."

O central do Barcelona anunciou esta quinta-feira que irá realizar o último jogo da carreira no sábado.

Carles Puyol, lenda do Barcelona, já reagiu à retirada de Gerard Piqué, que revelou que o jogo do próximo sábado, diante do Almería, será o último da sua carreira.

"Obrigado por tudo, Geri. Estou em choque. Foram muitos injustos contigo, poucos defenderam a camisola do Barcelona como tu. Poderei sempre dizer que joguei a teu lado, um privilégio. Adoro-te, amigo", escreveu na conta pessoal de Twitter.

O anúncio do antigo parceiro de Puyol no Barcelona chegou esta quinta-feira, por via de um vídeo nas redes sociais, a meio de uma temporada na qual não tem sido um titular habitual. Ainda assim, levava nove jogos até ao momento.

O Barcelona recebe o Almería no próximo sábado, às 20h00, em jogo da 13.ª jornada da LaLiga.