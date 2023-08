Puyol é trunfo de Piqué para o Andorra

Foram parceiros no eixo defensivo do Barcelona e podem voltar a trabalhar juntos

Gerard Piqué, dono do Andorra, está a ponderar contratar o seu antigo parceiro no eixo da defesa do Barcelona, Carles Puyol, para se junto á direção desportiva do emblema do principado.

O objetivo é que Puyol se junto ao diretor desportivo Jaume Nogués. Em 2014/15 chegou a ser assessor de Zubizarreta no Barcelona. Puyol tem residência em Andorra, o que facilita.

Na semana passada, Puyol foi ver um treino do Andorra, o que levantou suspeitas. Poderá ajudar a convencer potenciais reforços sobre o projeto do clube.