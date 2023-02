Putin concede nacionalidade russa a dois brasileiros do Zenit

Claudinho e Malcom podem atuar pela seleção russa, uma vez que nunca foram internacionais A pelo Brasil

Claudinho e Malcom, dois jogadores brasileiros do Zenit, poderão jogar, a partir deste início do ano de 2023, na seleção russa.

O Zenit anunciou, nas redes sociais, que Vladimir Putin assinou o decreto 118 e, assim, concedeu nacionalidade russa aos dois brasileiros, que nunca jogaram pela seleção A do seu país.

Malcom está no Zenit desde 2019, enquanto Claudinho é jogador do antigo vencedor da Taça UEFA desde 2021.

Leia também Cristiano Ronaldo Anderson: "Não sou hipócrita, com 5% da mentalidade de Ronaldo..." Antigo jogador do FC Porto conviveu com CR7 no Manchester United, mas não seguiu o seu exemplo e a carreira desvaneceu sem alcançar o patamar ao qual era apontado