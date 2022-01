Pulisic fala da pressão no Chelsea e na seleção: "Mentalmente, tem sido difícil, por vezes"

O extremo, de 23 anos, cumpre a terceira época no Chelsea. É também um jogador de muito destaque na seleção dos Estados Unidos da América.

Christian Pulisic admitiu que tem vivido tempos complicados no Chelsea, onde "nem sempre tem jogado nas posições em que quer jogar". O avançado norte-americano foi chamado à seleção, onde é a figura de maior destaque, e revelou que tem sido duro ligar com a pressão de ter de ser um jogador preponderante em Inglaterra e também ao serviço do seu país.

"É complicado. Nem sempre tenho jogador nas posições em que quero jogar. Mas acho que é bom ser versátil e ser capaz de jogar em várias posições, ter diferentes papéis dentro de campo. Portanto, sim, aprendi bastante e penso que, nos próximos jogos, poderei estar preparado para jogar numa posição em que me sinto mais confortável", referiu em conferência de imprensa, na concentração da equipa dos Estados Unidos da América.

Quando questionado sobre como lida com a pressão de ser um jogador preponderante no Chelsea e na seleção norte-americana, Pulisic disse que tenta manter um equilíbrio. "Há dois lados em mim. O lado de futebolista e o pessoal. E o lado pessoa é o mais importante para mim, estou a fazer as coisas certas nesse sentido. Mas, por vezes, é demasiado [a pressão que sente]. Sempre que venho à seleção [EUA], todos me perguntam como estão as coisas no Chelsea. Como é isto, como é aquilo? E é complicado. Causou impacto em mim e, mentalmente, tem sido difícil, por vezes. Mas estou sempre entusiasmado para voltar à seleção e conseguir desfrutar", atirou.

Os EUA defrontam El Salvador, Canadá e Honduras entre sexta-feira e dia 3 de fevereiro.