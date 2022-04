Pulisic decide dérbi londrino e dá vitória ao Chelsea sobre o West Ham

A derrota do West Ham, sétimo classificado, podia servir ao Wolverhampton, oitavo, a três pontos dos "hammers" na luta pelas posições europeias, mas a equipa de Bruno Lage, sem os lesionados Podence e Rúben Neves, saiu derrotado de Burnley

Um golo nos instantes finais "salvou" hoje o Chelsea no dérbi com o West Ham (1-0), na 34.ª jornada da Premier League, em que o Wolverhampton, de Bruno Lage, não aproveitou a derrota dos "hammers".

No sempre difícil dérbi com o West Ham, o Chelsea conseguiu agarrar a vitória num final digno de suspense, com a equipa de Thomas Tuchel a falhar uma grande penalidade - com Jorginho, uma vez mais, mal na conversão -, ainda antes de Pulisic marcar.

O italiano denunciou a paradinha, num remate fraco, e valeu aos "blues" a eficácia de Pulisic, que tinha entrado para o lugar do perdulário Timo Werner, para fazer o único golo, aos 90 minutos, já com o West Ham reduzido a 10, por expulsão de Dawson.

Leia também FC Porto Pinto da Costa revela quem foram os dois treinadores que não conseguiu contratar Numa entrevista à Revista Dragões, numa altura em que comemora os 40 anos de presidência do FC Porto, Pinto da Costa revelou que Wenger e Lucescu foram os dois únicos treinadores que não conseguiu contratar. Também falou das comparações entre Sérgio Conceição e Pedroto.

O triunfo mantém o Chelsea na terceira posição, com 65 pontos, longe dos candidatos ao título Manchester City (80 pontos e mais um jogo) e Liverpool (76), mas com alguma segurança em relação ao quarto posto, de Arsenal, com 60 e mais um jogo.

A derrota do West Ham, sétimo classificado, podia servir ao Wolverhampton, oitavo, a três pontos dos "hammers" na luta pelas posições europeias, mas a equipa de Bruno Lage, sem os lesionados Podence e Rúben Neves, saiu derrotado de Burnley.